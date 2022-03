STMicroelectronics : prêt de 600 millions d'euros de la BEI

STMicroelectronics a annoncé mercredi avoir obtenu un prêt de 600 millions d'euros de la part de la Banque européenne d'investissement (BEI) pour soutenir ses activités de recherche et développement (R&D).



L'opération concerne des investissements de pré-industrialisation devant porter sur des technologies et composants innovants, ainsi que sur des lignes de production 'pilotes' pour les semi-conducteurs de pointe.



Le fabricant de puces franco-italien précise que ces fonds seront alloués à ses installations existantes en Italie (Agrate et Catane) et en France (Crolles).



Les investissements doivent en particulier contribuer à la mise au point de technologies et de produits visant à répondre aux défis de la transition environnementale et de la transformation digitale de tous les secteurs.



Alors que le marché mondial des semi-conducteurs se monte aujourd'hui à plus de 500 milliards d'euros, un chiffre qui devrait doubler d'ici 2030, l'Europe ne représente qu'une petite partie du secteur, avec 10% des capacités de production mondiale.



D'après ST, ce chiffre s'inscrit en net recul par rapport aux décennies précédentes (24% en 2000 et 44% en 1990).



