STMicroelectronics reconnu parmi les « Top 100 Global Innovator 2022 »

Genève (Suisse), le 2 mars 2022 — STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, a été classé dans le Top 100 Global Innovator™ 2022. Reconnaissant ST parmi les entreprises les plus innovantes dans le monde, ce palmarès annuel établi par Clarivate™ constitue une référence pour accélérer l’innovation mondiale en mesurant l’excellence sur la base d’un niveau exceptionnel de cohérence et de capacité d’innovation.

« Lauréat à quatre reprises du trophée Top 100 Global Innovator, ST est un fabricant de semiconducteurs intégré privilégiant l’innovation collaborative dans les différents écosystèmes technologiques où le Groupe est présent dans le monde. Nos efforts se concentrent sur les technologies qui permettent une mobilité plus intelligente, aident les constructeurs automobiles à rendre la conduite plus sûre, davantage respectueuse de l’environnement et plus pratique pour tous, favorisent une gestion plus efficace de la puissance et de l'énergie pour toutes les industries, tout en soutenant l'utilisation des énergies renouvelables et en permettant le déploiement de l'IoT et de la 5G ainsi que le développement des appareils connectés intelligents », a déclaré Alessandro Cremonesi, Vice-Président Exécutif, Chief Innovation Officer de STMicroelectronics. « ST est reconnu comme l'un des principaux innovateurs en matière de technologies semiconducteurs dans de nombreux domaines, notamment dans les technologies de puissance intelligente, les semiconducteurs à bande interdite large, les solutions d'IA embarquée, les capteurs et actionneurs MEMS, la détection optique et les technologies numériques et à signaux mixtes ».

ST emploie 8 400 personnes dans la recherche et le développement et s’engage dans des collaborations étendues avec des laboratoires de recherche de premier plan, des start-ups innovantes et des partenaires dans le monde entier. Notre Bureau de l’innovation a pour mission de relier les tendances émergentes de marché à l’expertise technologique interne dont dispose la Société afin d’identifier les opportunités, de conserver une longueur d’avance sur ses concurrents et de se positionner en leader dans des domaines technologiques nouveaux ou existants.

Gordon Samson, Chief Product Officer de Clarivate, a déclaré : « L’activité inventive mondiale est aujourd’hui nettement plus riche, plus variée et plus complexe qu’il y a dix ans, lorsque nous avons lancé le palmarès Top 100 Global Innovators. L’édition 2022 récompense les entreprises qui repoussent les limites de l’excellence en matière d’innovation. Nous félicitons les sociétés du palmarès Top 100 pour les capacités, la cohérence et la créativité qui apportent une valeur et une inventivité nouvelles au monde entier. »

Les entreprises figurant au classement Top 100 Global Innovators 2022 représentent 12 pays et régions. La composition de ce palmarès change à mesure que les modèles d’idéation mondiaux se transforment et que la façon de les mesurer évolue. Pour identifier les 100 innovateurs les plus performants, les analystes du cabinet Clarivate s’appuient sur des techniques informatiques qui ciblent l’excellence en matière d’innovation afin de comparer 50 millions d’idées, à travers des milliers d’indicateurs et des milliards de calculs.

Pour en savoir plus sur le Top 100 Global Innovators 2022 et les entreprises mises à l’honneur cette année, cliquez ici.

Pour en savoir plus sur le portefeuille de technologies innovantes de ST, cliquez ici.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 48 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G. ST s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com .

