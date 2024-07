Paris (awp/afp) - Le fabricant franco-italien de composants électroniques STMicroelectronics a chuté à la Bourse de Paris et connu sa pire séance depuis 2020, après avoir de nouveau revu à la baisse ses perspectives annuelles et avoir présenté un bénéfice net divisé par trois au deuxième trimestre.

L'action de STMicroelectronics a dégringolé de 13,70% à 31,96 euros, dans un marché en nette baisse de 1,15%.

La capitalisation boursière de STMIcroelectronics est ramenée à moins 30 milliards d'euros, après avoir vu s'envoler plus de 4,5 milliards d'euros au cours de la séance. Depuis le 1er janvier, la valeur du titre a fondu de plus de 29%.

Les investisseurs sanctionnent "des prévisions pour le troisième trimestre faibles" et "la révision des perspectives pour 2024" qui est "un peu plus forte" que ce que le marché craignait, ont souligné les analystes de Stifel dans une note.

Pour le troisième trimestre, STMicroelectronics a dit viser un chiffre d'affaires net de 3,25 milliards de dollars, "en baisse de 26,7% en variation annuelle", et une marge brute "attendue à environ" 38%.

Du côté des perspectives pour l'exercice 2024, STMicroelectronics vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 13,2 et 13,7 milliards de dollars, alors qu'il avait déjà abaissé sa prévision, anticipant une fourchette comprise entre 14 milliards et 15 milliards de dollars.

Concernant sa marge brute, il s'attend à ce qu'elle soit "d'environ" 40%, alors qu'il anticipait précédemment qu'elle soit entre 40% et 42%.

Bénéfice net divisé par trois

Au deuxième trimestre, le résultat net du groupe s'est établi à 353 millions de dollars contre un milliard de dollars l'an dernier à la même période, son bénéfice net est divisé par trois (-64,8%), dans le sillage d'un recul du chiffre d'affaires et de la rentabilité.

Le chiffre d'affaires a chuté de 25,3%, à 3,23 milliards de dollars, tandis que la marge brute a reculé de près de 9 points de pourcentage, pour atteindre 40,1%.

Le groupe a publié des résultats pour le deuxième trimestre là aussi "inférieurs aux attentes", soulignent les analystes de Stifel.

"Au cours du trimestre, contrairement à nos attentes, les commandes des clients dans le secteur industriel ne se sont pas améliorées et la demande dans le secteur automobile a diminué", a expliqué le PDG du groupe, Jean-Marc Chéry, cité dans un communiqué.

La veille, sur les résultats de Soitec, autre entreprise française du secteur, les analystes de Jefferies remarquaient que la "faiblesse du secteur automobile" contaminait celui des semi-conducteurs "compte tenu de l'absence de signes de reprise".

Mercredi et jeudi, les constructeurs automobiles Ford et Stellantis ont publié des résultats décevants et des replis de leurs bénéfices nets. Leurs actions, ainsi que celles de Renault et General Motors, ont subi de fortes baisses jeudi.

En outre, les valeurs du secteur technologique dans l'ensemble souffrent de la publication des performances des géants américains mardi soir, après la clôture des marchés aux Etats-Unis.

"Pour le quatrième trimestre consécutif, les résultats de Tesla n'ont pas été à la hauteur des estimations", tandis que Google a battu les prévisions mais avec la plus faible marge depuis un an et demi, commente Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Dans le sillage de ces publications, à New York, l'indice Nasdaq, repaire de la plupart des grandes capitalisations de la tech, a dégringolé de 3,64% et a bouclé sa pire séance depuis septembre 2022.

Le fleuron des semi-conducteurs Nvidia, qui a été brièvement la plus grosse entreprise cotée en Bourse dans le monde, a chuté de 6,80% mercredi.

Nvidia, Tesla et Alphabet sont trois des "Sept Magnifiques", soit les plus grosses valeurs du secteur technologique. Les résultats de quatre d'entre elles sont attendus la semaine prochaine.

Jeudi, chez les semi-conducteurs européens, Infineon reculait de 5,97% et ASML, deuxième capitalisation européenne, de 2,43%.

afp/rp