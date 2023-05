Semi-conducteurs : JPMorgan affiche sa prudence

Le secteur des semi-conducteurs se distingue à la Bourse de Paris. L'action STMicroelectronics (+1,48% à 71,76 euros) figure parmi les principales progressions de l’indice CAC 40 tandis que le même constat peut être dressé pour le titre Soitec (+4,19% à 127,95 euros) au sein de l’indice SBF 120. Dans une étude publiée aujourd’hui, JPMorgan ne peut s’empêcher de remarquer la reprise de la hausse des sociétés de semi-conducteurs sur les marchés alors même que les données « restent uniformément sombres ».



Le spécialiste fait remarquer que les stocks à la fin du premier trimestre ont de nouveau augmenté, bien qu'ils aient déjà atteint des niveaux jamais vus depuis 2001.



De leur côté, les données relatives à la demande sont décevantes. La banque américaine cite une reprise décevante de la demande en appareils électroniques en Chine et les signes de faiblesse des nouveaux marchés finaux, tels que les centres de données.



Le seul point positif est que les prix sont restés robustes; les prix des semi-conducteurs hors mémoire continuant à augmenter au cours du premier trimestre de l'année.



JPMorgan prévient qu'il est clair qu'à moins d'une reprise rapide de la demande finale, le secteur restera dans un cycle baissier bien plus longtemps que ne le laissent supposer les prix des actions du secteur.



Si le spécialiste continue à chercher des signes précurseurs de reprise, il n'en a pas encore constaté.



S'agissant des valeurs, l'analyste reste Neutre sur STMicroelectronics et Infineon, mais conseille de Sous-pondérer Soitec, qu'il a dégradé récemment. Le broker avait justifié sa décision par les difficultés du marché des smartphones, ainsi qu'illustré par les récents résultats de Qualcomm, dont les perspectives ont déçu.