Sto SE & Co KgaA est une société basée en Allemagne, active dans le secteur des fournitures et des équipements de construction. La société est spécialisée dans le domaine des systèmes d'isolation de façades, tels que les systèmes d'isolation résistants aux fissures et aux chocs, incombustibles, avec affleurement minéral et polystyrène, céramique, façades en verre à facettes multiples, entre autres. Elle propose ses produits sous la marque StoTherm, StoVentec et StoSolar de différents types. En outre, la société fournit des revêtements intérieurs et des revêtements de murs et de plafonds, des adhésifs, des tissus de verre décoratifs, des papiers peints et des pâtes à papier, entre autres. Elle propose également des services de conseil et de planification par l'intermédiaire de plus de 200 consultants, gestionnaires, conseillers techniques et ingénieurs d'application répartis sur 90 sites. Ses filiales comprennent, entre autres, Hesselberg Bygg AS, un fabricant de revêtements de sol industriels.