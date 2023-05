Mauvaise météo : le fabricant d'isolants et de peintures Sto démarre l'année en demi-teinte

STÜHLINGEN (dpa-AFX) - Le fabricant d'isolants et de peintures Sto a vu son chiffre d'affaires baisser au premier trimestre en raison du mauvais temps. La marge brute n'a pas non plus évolué aussi bien qu'espéré, même si elle s'est améliorée par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires a baissé de près de deux pour cent à environ 362 millions d'euros, a annoncé mercredi à Stühlingen l'entreprise cotée au SDax. La marge brute - c'est-à-dire la part du chiffre d'affaires qui reste après déduction de tous les coûts de fabrication et de matériel - a augmenté de 0,9 point de pourcentage pour atteindre 50,6 pour cent. Ce résultat est toutefois inférieur aux prévisions.

En avril, les recettes sont restées inférieures au niveau de l'année précédente et aux attentes. Cela reste principalement dû aux conditions météorologiques défavorables dans de nombreux pays où Sto est présent. "Sto veut au moins compenser les charges actuelles et passées de l'année précédente dues à l'approvisionnement par de nouvelles augmentations de ses prix de vente au cours de l'année", ajoute le communiqué. Malgré un début d'année en demi-teinte, l'entreprise a confirmé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'année en cours./zb/mis