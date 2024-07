Stockland Corporation Limited est un créateur et un conservateur de communautés connectées basé en Australie. La société est un groupe immobilier diversifié en Australie, qui crée des communautés et des solutions de logement pour toute la vie à travers ses communautés planifiées et ses communautés de location de terrains. Elle possède, finance, développe et gère des portefeuilles de communautés résidentielles et de baux fonciers, des centres-villes commerciaux, des lieux de travail et des actifs logistiques. La société exerce ses activités dans trois secteurs : l'immobilier commercial, les communautés et autres. Le secteur de l'immobilier commercial investit, développe et gère des centres commerciaux, des lieux de travail et des actifs logistiques. Le segment des communautés de la société investit, développe, vend et gère une gamme de communautés planifiées, de communautés louées et d'appartements. Le secteur "Autres" comprend les activités liées aux résidences pour personnes âgées et d'autres éléments.

Secteur Développement et opérations immobilières