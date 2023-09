Stoke Therapeutics, Inc. a annoncé la nomination de Ian Smith à son conseil d'administration à compter du 19 septembre. Ian F. Smith est administrateur de Stoke Therapeutics. Il est conseiller principal de Bain Capital Life Sciences depuis janvier 2021.

M. Smith est également président exécutif du conseil d'administration de Solid Biosciences, administrateur de Foghorn Therapeutics, Alkeus Pharmaceuticals et iVexSol Inc, et anciennement administrateur et président exécutif du conseil d'administration de ViaCyte, Inc. (acquis en septembre 2022). Entre 2001 et 2019, M. Smith a occupé les fonctions de vice-président exécutif, de directeur des opérations et de directeur financier chez Vertex Pharmaceuticals. Il est titulaire d'un B.A. avec mention en comptabilité et finance de l'Université métropolitaine de Manchester (Royaume-Uni).