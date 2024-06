Stokvis Nord-Afrique est spécialisé dans l'importation et la distribution de matériel technique. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 5 familles de produits : - engins de BTP : grues, bulldozers, chargeuses, pelles, tombereaux, tractopelles, matériels de compactage et de construction, etc. (marques Komatsu, Dynapac, Locatelli et Merlo) ; - matériel agricole : tracteurs, égreneurs, moulins broyeurs, moissonneuses, presses à pailles, râteaux, cultivateurs, charrues, lames, bineuses, semoirs de précision, etc. (marques Deutz-Fahr, Same, Gil, Fitosa, Claas, Talos Claas, etc.) ; - matériel thermique : climatiseurs et systèmes à air et à eau (marques York, Luxaire, Sabroe et Bristol), compresseurs hermétiques, moteurs thermiques, pompes et arbres de transmission (Unité Thermique et SMEN) ; - matériel de manutention et de nettoyage : matériel de manutention (chariots élévateurs, gerbeurs et transpalettes ; marques Mitsubishi, Komatsu et OMG) et de nettoyage (nettoyeurs à jets d'eau froide ou chaude, aspirateurs domestiques et industriels, auto laveuses et balayeuses professionnelles et industrielles ; Karcher) ; - matériel de rayonnage : gondoles, présentoirs et systèmes de gestion des entrepôts (marques Mecalux, Lafortezza et BK Systèmes).

Secteur Négoce et distribution diversifiée