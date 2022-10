Stokvis Nord Afrique S A : Rapports 1er semestre

PÔLE AGRICOLE

Présent sur le marché marocain depuis plus d'un demi-siècle, le Pôle Agricole abrite l'une des activités historiques du Groupe Stokvis, spécialisé dans l'importation et la distribution de matériels agricoles neufs. Le Pôle Agricole offre une large gamme de machines agricoles accompagnant l'agriculteur dans tout le processus, de la préparation du sol jusqu'à la récolte, mais aussi un large éventail de pièces de rechange d'origine. Les produits sont tous de style contemporain, de hauts niveaux de confort et de performance alliant technologie et simplicité, grâce aux multiples partenariats avec des fabricants mondiaux leaders sur le marché international.

PÔLE INDUSTRIE & LOCATION

Les sociétés du pôle Industries et Location sont des acteurs de référence dans l'importation, la distribution et la location de matériels industriels. La filiale de distribution offre une gamme complète de machines et de fournitures industrielles spécialisées dans la manutention, le nettoyage, le rayonnage, les huiles à moteurs et la climatisation. Les filiales de location offrent des prestations complètes allant de la mise à disposition de matériels industriels de manutention à leur maintenance, tout en s'appuyant sur l'agilité et l'expertise de leur service après- vente. Les produits sont tous dotés d'une technologie moderne et innovante conçue par nos partenaires afin de répondre au mieux aux besoins de nos clients.