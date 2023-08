StoneCo Ltd. est un fournisseur de technologies financières et de solutions logicielles. La société a conçu sa plateforme technologique basée sur le cloud, à savoir le modèle commercial Stone, pour permettre à ses clients de se connecter, d'être payés et de développer leurs activités. Les segments de la société comprennent les services financiers et les logiciels. Dans le domaine des services financiers, elle propose des solutions de paiement, de banque numérique et de crédit, principalement axées sur les micro, petites et moyennes entreprises (MPME). Dans le domaine des logiciels, elle propose des solutions de point de vente (POS) et de planification des ressources de l'entreprise (ERP) pour différents secteurs verticaux de la vente au détail et des services, des solutions de gestion de la relation client (CRM), des outils d'engagement, des solutions de commerce électronique et des solutions omnicanales, entre autres. L'entreprise propose également des améliorations de produits numériques pour aider ses commerçants à améliorer l'expérience de leurs clients, telles que le traitement des paiements fractionnés, le traitement des paiements multiples, les paiements récurrents pour les abonnements et la fonctionnalité d'achat en un seul clic. Elle propose à ses clients des solutions d'assurance magasin, d'assurance vie et d'assurance santé.