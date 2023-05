StoneCo Ltd. annonce des changements au sein de son conseil d'administration à compter du 1er juillet 2023

StoneCo Ltd. a annoncé le départ à la retraite du président Augusto Lins de ses responsabilités à temps plein, passant à un rôle de conseiller principal à temps partiel. Ces changements prendront effet le 1er juillet 2023. En outre, le comité des finances et des risques du conseil d'administration sera scindé en deux comités distincts.

Silvio Morais reprendra son rôle au sein du conseil d'administration et dirigera le comité des finances, qui comprendra également Thiago Piau et Diego Fresco. Le comité des risques sera composé de Patricia Schindler, qui le dirigera, de Luciana Aguiar et de Conrado Engel. Ces changements prendront également effet le 1er juillet 2023.