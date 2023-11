StoneX Group Inc. est un réseau mondial de services financiers qui connecte les entreprises, les organisations, les négociants et les investisseurs à l'écosystème du marché mondial par le biais de plateformes numériques. Ses segments comprennent Commercial, qui propose aux clients commerciaux une gamme de produits et de services, notamment des services de gestion et de couverture des risques, l'exécution et la compensation de produits négociés en bourse et hors cote, le courtage vocal, l'information sur les marchés et la négociation physique ; Institutional, qui offre aux clients institutionnels une gamme complète de services de négociation d'actions pour les aider à trouver de la liquidité avec exécution, de la liquidité à travers une gamme de produits à revenu fixe, ainsi qu'un courtage de premier ordre en actions et en paires de devises étrangères et des transactions de swap ; Retail, qui comprend le change au comptant (forex), le négoce financier et l'investissement physique en métaux précieux, et Global payments, qui fournit des services de paiement, de technologie et de trésorerie personnalisés aux banques et aux entreprises commerciales.