StoneX Group Inc. exploite un réseau mondial de services financiers qui relie les entreprises, les organisations, les négociants et les investisseurs à l'écosystème du marché mondial par le biais de plateformes numériques, de services de compensation et d'exécution de bout en bout et d'un service de proximité. Les segments de la société comprennent les services commerciaux, institutionnels, de détail et les paiements mondiaux. La société offre à ses clients commerciaux une gamme de produits et de services, notamment des services de gestion des risques et de couverture, l'exécution et la compensation de produits négociés en bourse et de produits de gré à gré. Elle propose à ses clients institutionnels une série de services de négociation d'actions pour les aider à trouver des liquidités avec exécution, ainsi que des services de courtage de premier ordre pour les actions et diverses paires de devises et transactions de swap. La société offre à ses clients particuliers du monde entier un accès à plus de 18 000 marchés financiers mondiaux. Son activité mondiale de paiement fournit des services personnalisés de paiement, de technologie et de trésorerie aux banques, aux entreprises commerciales, aux organisations caritatives et à d'autres.