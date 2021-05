Le groupe Model reprend un site de Stora Enso en Saxe, en Allemagne

Zurich (awp) - Le groupe Model étoffe sa présence en Allemagne. Le fabricant thurgovien d'emballages et présentoirs en carton a acquis au géant finno-suédois du papier Stora Enso son site de Eilenburg, au nord-est de Leipzig, dans le land de Saxe. La transaction se monte à 35 millions d'euros (37,97 millions de francs suisses).

La reprise du site de l'ex-Allemagne de l'Est devrait être finalisée au 3e trimestre de cette année, précise jeudi le groupe Model. L'usine dispose d'une capacité de production annuelle de 310'000 tonnes de papier journal à base de papier recyclé et Stora Enso en poursuivra la vente et la distribution dans le cadre d'un contrat de fabrication à façon d'une durée de dix-huit mois.

A l'issue de cette période transitoire, le site sera transformé en vue d'assurer la production de carton ondulé, poursuit le groupe établi à Weinfelden et en mains familiales. Ce dernier ajoute vouloir reprendre les 230 salariés de l'usine saxonne.

Le groupe Model, chapeauté par la société Model Holding, a été fondé en 1882 et emploie quelque 4200 collaborateurs, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en France, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en République tchèque, en Pologne, en Slovaquie, en Ukraine, en Bosnie-Herzégovine, en Hongrie, en Slovénie et en Croatie. Il a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 859 millions de francs suisses.

vj/ck