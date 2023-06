Stora Enso Oyj est un fournisseur finlandais de solutions renouvelables dans les secteurs de l'emballage, des biomatériaux, de la construction en bois et du papier. L'entreprise compte six divisions : la division Matériaux d'emballage fournit des matériaux d'emballage renouvelables à base de fibres vierges et recyclées, la division Solutions d'emballage développe et vend des produits et services d'emballage haut de gamme à base de fibres, la division Biomatériaux propose une variété de qualités de pâte à papier aux producteurs de papier, de carton, de tissus, de textiles et de produits d'hygiène ; la division Produits du bois est un producteur de bois scié et un fournisseur de solutions à base de bois pour l'industrie de la construction ; la division Forêt gère les actifs forestiers de Stora Enso en Suède et est responsable de l'approvisionnement en bois pour les opérations nordiques, baltiques et russes de Stora Enso et la division Papier, qui fournit des produits en papier fabriqués à partir de fibres recyclées et vierges. Stora Enso Oyj est présent dans le monde entier.

Secteur Papeterie