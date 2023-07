StorageVault Canada Inc. est une société d'entreposage basée au Canada. La société possède, gère et loue des espaces d'auto-entreposage et d'entreposage portatif à des particuliers et à des clients commerciaux. Elle possède et exploite environ 235 sites d'entreposage dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, du Québec et de la Nouvelle-Écosse. La société est propriétaire d'environ 203 de ces emplacements et d'environ 4 500 unités d'entreposage mobiles représentant environ 11,2 millions de pieds carrés louables sur environ 600 acres de terrain. La société fournit également des solutions d'entreposage et de logistique du dernier kilomètre et des services professionnels de gestion de documents, tels que l'entreposage de documents et de supports, l'imagerie et les services de déchiquetage aux entreprises, aux établissements de soins de santé et aux secteurs gouvernementaux.

Secteur Développement et opérations immobilières