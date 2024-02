StorageVault Canada Inc. est une société d'entreposage basée au Canada. L'activité principale de la société consiste à posséder, gérer et louer des espaces de self-stockage et de stockage portable à des clients individuels et commerciaux. La société est représentée au niveau régional sous diverses marques, notamment Access Storage, Sentinel Storage, Depotium Mini-Entrepôt et Cubeit Portable Storage. L'entreprise propose également des solutions de stockage et de logistique du dernier kilomètre et des services professionnels de gestion des documents, tels que le stockage de documents et de supports, l'imagerie et les services de déchiquetage. Elle possède et exploite 241 sites d'entreposage au Canada. Elle possède 210 de ces sites ainsi que plus de 5 000 unités d'entreposage portables représentant plus de 11,6 millions de pieds carrés louables sur plus de 680 acres de terrain. Elle fournit également des solutions d'entreposage et de logistique du dernier kilomètre et des services professionnels de gestion des documents, tels que l'entreposage de documents et de supports, l'imagerie et les services de déchiquetage.

