Storebrand ASA figure parmi les principaux groupes d'assurance vie norvégiens. L'activité s'organise autour de 3 pôles : - gestion d'épargne retraite sans garantie : 1 120 MdsNOK d'actifs sous gestion à fin 2022 ; - assurance : assurance dommages aux biens et assurance vie aux particuliers (51,3% des primes émises), assurances vie et santé aux entreprises (26,5%) et assurance invalidité (22,2%) ; - gestion de fonds de pension garantis.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds