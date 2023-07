Stove Kraft Limited est une entreprise de solutions pour la cuisine et la maison basée en Inde. La société est engagée dans la fabrication et la vente au détail d'une série de solutions pour la cuisine et la maison sous les marques Pigeon et Gilma. Elle opère par le biais du segment des appareils de cuisine et de maison. Elle vend également au détail des solutions pour la cuisine et la maison sous la marque BLACK+DECKER. Elle est principalement engagée dans la fabrication d'autocuiseurs, de poêles à gaz de pétrole liquéfié (GPL), d'ustensiles de cuisine anti-adhésifs, et dans le commerce d'autres appareils de cuisine et appareils électriques. Ses solutions pour la cuisine sont constituées d'ustensiles de cuisine, d'appareils de cuisson et d'appareils ménagers sous ses marques, et ses solutions pour la maison sont constituées de divers appareils ménagers, y compris l'éclairage grand public. Elle fournit des services après-vente concernant une gamme de produits, tels que des mixeurs et des presse-agrumes, des appareils pour le petit-déjeuner, des petits appareils de cuisson et des petits appareils ménagers. Les produits de la marque Gilma de la société sont vendus par l'intermédiaire de points de vente de marque détenus et exploités par des franchisés.