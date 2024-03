Strabag SE figure parmi les 1ers groupes de BTP européens. Le CA par activité se répartit comme suit : - construction de bâtiments et d'infrastructures (84,6%) : infrastructures routières, logements, bureaux, centres commerciaux, parcs d'activités, hôtels, hôpitaux, écoles, aéroports, gares, ponts, sites industriels, etc. Le CA par pays se ventile entre Autriche (16%), Allemagne (44,6%), Pologne (7,3%), Chili (5%) et autres (27,1%) ; - gestion sous concession de bâtiments et d'infrastructure (5,6%) : - vente de matériaux de construction (4,3%) : asphalte, béton, etc. En outre, Strabag développe une activité de production d'éléments préfabriqués ; - développement de projets immobiliers et d'infrastructures (3,5%) ; - autres (2%). La répartition géographique du CA est la suivante : Autriche (16,1%), Allemagne (47%), Europe (27,9%) et autres (9%).

Secteur Construction et ingénierie