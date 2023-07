Straightup Resources Inc. est une société canadienne qui se consacre à l'exploration minière et à l'acquisition de biens miniers au Canada. Les projets de la société comprennent RLX North, RLX South, les propriétés Belanger et le projet Ferdinand Gold, qui est situé dans le district de Red Lake, en Ontario, au Canada. Les propriétés RLX Nord et RLX Sud forment un ensemble de terrains contigus de plus de 10 000 hectares (ha). La propriété Belanger est une propriété d'environ 2 100 ha. Le projet aurifère Ferdinand est situé à environ 13 kilomètres (km) au nord-ouest de la ville de Slate Falls. Elle détient également le projet aurifère Bear Head et la propriété West Cat Mine. Le projet aurifère Bear Head est situé à environ 80 km à l'ouest du camp aurifère de Pickle Lake. La propriété West Cat Mine couvre environ 20,66 acres de terrain dans le boom minier de Bullfrog. La propriété comprend un claim minier filonien non breveté sur des terres fédérales dans le district minier de Beatty Mountain Nevada dans le comté de Nye, Nevada.

Secteur Sociétés minières intégrées