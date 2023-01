Interhome noue un partenariat au Danemark

Zurich (awp) - Le spécialiste de la location de résidences de vacances Interhome, filiale du groupe Hotelplan, a annoncé lundi l'ajout de 6000 appartements et maisons à son portefeuille dans le cadre d'un partenariat avec l'entreprise danoise Sol og Stran. Les contours financiers de l'opération n'ont pas été précisés.

L'opérateur suisse, propriété du géant de la grande distribution Migros, et son homologue scandinave soutiennent leurs activités respectives en optimisant leur position sur ce marché, le premier par son réseau international et le second par son ancrage régional, indique un communiqué.

Les nouvelles annonces seront misent en ligne dans les prochaines semaines, précise-t-on.

En 2022, Interhome a vu ses recettes bondir de 35% à 371 millions de francs suisses.

