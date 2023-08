STRATA Skin Sciences, Inc. est une société de technologie médicale. La société se consacre au développement, à la commercialisation et au marketing de produits destinés au traitement de maladies dermatologiques telles que le psoriasis, le vitiligo et l'acné. La société opère à travers deux segments : Les procédures récurrentes en dermatologie et l'équipement pour les procédures en dermatologie. Les produits de la société comprennent les lasers excimères XTRAC et Pharos et les systèmes de lampes VTRAC utilisés dans le traitement du psoriasis, du vitiligo et de diverses autres affections cutanées. Ses produits comprennent également le système TheraClear Acne Therapy, utilisé pour le traitement de l'acné inflammatoire, comédonienne et pustuleuse légère à modérée. Le laser excimer XTRAC de la société délivre un faisceau thérapeutique ciblé de lumière ultraviolette B (UVB) pour traiter le psoriasis, le vitiligo, l'eczéma, la dermatite atopique et la leucodermie. Pharos est un appareil à laser excimer qui émet une lumière ultraviolette (UV) concentrée et qui est utilisé pour le traitement des troubles dermatologiques de la peau.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés