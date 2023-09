Stratasys Ltd. fournit des solutions d'impression 3D connectées, basées sur les polymères, tout au long de la chaîne de valeur de la fabrication. Elle propose un ensemble de plateformes d'impression 3D, des logiciels, un écosystème de matériaux et de partenaires technologiques, ainsi qu'une infrastructure GTM mondiale. La société a un secteur d'activité, qui se consacre à la vente de ses systèmes d'impression 3D, de services connexes et de consommables, ainsi qu'à la fourniture de solutions de fabrication additive (AM). L'entreprise dispose d'environ 1 700 brevets de technologie additive accordés ou en attente, utilisés pour créer des modèles, des prototypes, des outils de fabrication et des pièces de production pour une multitude d'industries, notamment l'aérospatiale, l'automobile, le transport, la santé, les produits de consommation, les soins dentaires, la médecine et l'éducation. L'écosystème de solutions et d'expertise 3D de l'entreprise comprend des imprimantes 3D, des matériaux, des logiciels, des services d'experts et la production de pièces à la demande. Elle opère principalement en Israël, aux États-Unis, en Allemagne, à Hong Kong et au Japon.

Secteur Equipements et pièces électroniques