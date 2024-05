Stratasys Ltd. fournit des solutions d'impression tridimensionnelle (3D) connectées, basées sur les polymères, tout au long de la chaîne de valeur de la fabrication. La société a un segment, qui est engagé dans la vente de ses systèmes d'impression 3D, des services connexes et des consommables et dans la fourniture de solutions de fabrication additive (AM). La société fournit des solutions intégrées tout au long du cycle de production pour les concepteurs, les ingénieurs, les fabricants et les professionnels de la santé, y compris des produits et des services compatibles conçus pour ses clients afin de répondre à leurs besoins d'application spécifiques. Ses solutions comprennent des systèmes d'impression 3D, des consommables, des logiciels, des pièces détachées et des services professionnels, et s'étendent du prototypage et de la conception à la production de masse. En outre, les solutions de l'entreprise permettent aux médecins de s'entraîner et de planifier des procédures médicales sur la base de modèles médicaux créés par ses imprimantes, ainsi que de créer des guides chirurgicaux pour soutenir des chirurgies complexes.

Secteur Equipements et pièces électroniques