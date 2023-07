Stratec SE est une société basée en Allemagne qui développe et fabrique des systèmes entièrement automatisés basés sur ses propres technologies brevetées pour ses partenaires dans les domaines du diagnostic in vitro et des sciences de la vie en Allemagne et à l'international. Ses activités commerciales sont divisées en trois segments : Instrumentation, qui conçoit et fabrique des systèmes d'analyse entièrement automatisés pour ses clients des secteurs du diagnostic clinique et de la biotechnologie ; Diatron, qui propose des systèmes, des composants de systèmes, des consommables et des tests pour les applications d'hématologie et de chimie clinique à faible débit, et Consumables, qui développe et vend des matériaux scientifiques, tels que la purification de l'acide nucléique, et conçoit et produit des consommables intelligents dans les domaines du diagnostic, des sciences de la vie et de la technologie médicale. En outre, la société développe des logiciels de flux de travail pour la mise en réseau de divers systèmes d'analyse, ainsi que le développement et la vente de matériaux et de technologies scientifiques.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés