STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG : Warburg Research conserve son opinion neutre

Données financières EUR USD CA 2021 280 M 331 M - Résultat net 2021 37,4 M 44,2 M - Dette nette 2021 63,9 M 75,6 M - PER 2021 48,2x Rendement 2021 0,76% Capitalisation 1 629 M 1 928 M - VE / CA 2021 6,04x VE / CA 2022 5,68x Nbr Employés 1 372 Flottant 59,0% Graphique STRATEC SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique STRATEC SE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Cloture 134,60 € Objectif de cours Moyen 131,00 € Ecart / Objectif Moyen -2,67% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Marcus Wolfinger Chairman-Management Board Robert Siegle Head-Finance & Human Resources Stefanie Remmele Chairman-Supervisory Board Frank Hiller Deputy Chairman-Supervisory Board Rolf Vornhagen Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) STRATEC SE 9.61% 1 928 DANAHER CORPORATION 38.26% 218 182 THERMO FISHER SCIENTIFIC 15.69% 211 795 INTUITIVE SURGICAL, INC. 24.57% 117 665 SIEMENS HEALTHINEERS AG 39.02% 76 803 ILLUMINA, INC. 39.37% 73 672