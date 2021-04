Stratec SE : 10% de gains après un début d'année prometteur

L'entreprise rhénane a annoncé hier soir que son chiffre d'affaires a augmenté de 32,5% au T1, grâce à la "persistance d'une forte demande de solutions de diagnostic moléculaire et immunologique". L'Ebit de la période a plus que doublé et les carnets de commandes sont remplis. Les prévisions 2021 sont relevées : la croissance du chiffre d'affaires en devises constantes sera plus proche de 9% que de 5% et la marge d'Ebit ajustée sera comprise entre 17,5 % et 18,5 % (17 % à 18 % précédemment). Le management prend soin de préciser que la situation actuelle rend difficile l'exercice prévisionnel. En particulier, l'hypothèse de ventes plus dynamiques que prévu en fin d'année n'a pas été intégrée.

Stratec annoncera ses chiffres complets pour le premier trimestre le 7 mai 2021.