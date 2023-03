Stratec lutte contre la baisse des bénéfices en économisant et en augmentant les prix

BIRKENFELD (dpa-AFX) - Le spécialiste du diagnostic Stratec veut réduire ses coûts et augmenter ses prix face à la baisse continue de ses bénéfices. Cette année, la marge Ebit (bénéfice avant intérêts et impôts) ajustée ne devrait plus être que de 12 à 14%, a annoncé l'entreprise jeudi soir à Birkenfeld. En 2022, la marge avait déjà baissé, passant de 18,9 à 16,4 pour cent. Selon l'entreprise, cette baisse s'explique par la modification du mix de produits en raison d'une nette réduction de la demande des clients pour les offres particulièrement demandées pendant la pandémie. De plus, les coûts de fabrication ont continué à augmenter en raison de l'inflation.

En ce qui concerne le chiffre d'affaires, Stratec s'attend à une augmentation de 8 à 12% cette année, hors effets de change, grâce à une contribution accrue à la croissance des solutions système nouvellement lancées sur le marché. En 2022, le chiffre d'affaires a baissé de 4,4 % (-8,3 % après correction des effets de change) pour atteindre 274,6 millions d'euros. Cela est principalement dû à une base de comparaison élevée de l'année précédente en raison de la pandémie, a déclaré le groupe.

Les investisseurs ont réagi à ce paquet de nouvelles de manière décevante. Le cours de l'action Stratec a chuté de plus de deux et demi pour cent sur la plateforme de trading Tradegate par rapport au cours de clôture Xetra./he/la