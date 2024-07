Strategic Minerals Europe Corp. est une société canadienne qui se concentre sur la production, le développement et l'exploitation de concentrés de cassitérite, de tantalite et de colombite. La société produit divers concentrés de minéraux, tels que l'étain, le tantale et le niobium. La société, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Strategic Minerals Spain, S.L. (SMS), produit, identifie, explore et développe des propriétés de ressources minérales en Espagne. SMS détient 100 % des droits miniers du projet Penuota, situé dans la province d'Ourense, au nord-ouest de l'Espagne, ainsi qu'une participation de 30 % dans les projets de lithium Alberta II et Carlota. Le projet Penouta est situé dans le nord-ouest de la province espagnole d'Ourense. Il couvre environ 282 hectares et exploite des ressources minérales d'étain, de tantale et de niobium. Le projet Alberta II couvre environ 1 015 hectares. Le projet Carlota couvre environ 2 670 hectares.