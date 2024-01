Strategic Minerals plc est une société de production et de développement de minéraux. La société est engagée dans l'exploration, le développement et l'exploitation de projets miniers. Ses segments comprennent Southern Minerals Group LLC (SMG), Development Asset et United Kingdom. Le segment SMG est impliqué dans la vente de magnétite sur le marché intérieur des États-Unis et dans le transport de magnétite vers les ports pour l'exportation. Le segment Development Asset détient l'actif de développement de la mine de cuivre de Leigh Creek en Australie. Le segment Royaume-Uni détient un investissement dans le projet Redmoor en Cornouailles, au Royaume-Uni. La mine de cuivre de Leigh Creek est située dans les North Flinders Ranges en Australie-Méridionale, à environ 500 kilomètres au nord d'Adélaïde. Elle couvre environ 935 kilomètres carrés de baux d'exploration et se compose de trois sites. L'exploitation Cobre vend de la magnétite provenant d'un stock traité. Le projet Redmoor est situé entre le village de Kelly Bray et la petite ville de Callington, dans le sud-est des Cornouailles.

Secteur Acier