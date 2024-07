Strategic Minerals plc est une société de production et de développement de minéraux. Elle possède une exploitation aux États-Unis d'Amérique ainsi que des projets de développement au Royaume-Uni et en Australie. Son segment Southern Minerals Group LLC est impliqué dans la vente de magnétite à la fois sur le marché intérieur du Royaume-Uni et dans le transport historique de magnétite jusqu'au port pour la vente à l'exportation. Son segment "Development Asset" détient l'actif "Leigh Creek Copper Mine Development" en Australie. Son segment Royaume-Uni détient un investissement dans le projet Redmoor en Cornouailles, au Royaume-Uni. La mine de cuivre de Leigh Creek est située dans les North Flinders Ranges en Australie-Méridionale, à 500 kilomètres au nord d'Adélaïde. Elle couvre 935 kilomètres carrés de baux d'exploration et se compose de trois sites. L'exploitation de Cobre vend de la magnétite à partir d'un stock traité. Le projet Redmoor est situé entre le village de Kelly Bray et la petite ville de Callington, dans le sud-est des Cornouailles, au Royaume-Uni.

Secteur Acier