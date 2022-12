Strategic Minerals s'attend à ce que le nouveau dépôt PEPR soit plus rapide qu'auparavant

(Alliance News) - Strategic Minerals PLC a déclaré jeudi que sa filiale, Leigh Creek Copper Mine Pty Ltd, a déposé une demande de nouveau programme de protection et de réhabilitation de l'environnement auprès du ministère de l'Énergie et des Mines de l'Australie du Sud.

Strategic Minerals est une société minière basée à Londres. La mine de cuivre de Leigh Creek, acquise en 2018, est le principal actif australien de la société. La mine utilise une approche de lixiviation en tas pour produire du ciment de cuivre et a exécuté un accord d'écoulement pour sa production.

Le dépôt du PEPR est lié à l'exploitation minière prévue à Paltridge North, au sein de Leigh Creek, et constitue une partie de la réouverture prévue en 2023 des opérations à Mountain of Light - également sur le site - sous réserve de financement.

Strategic Minerals a déclaré que le nouveau PEPR contenait en grande partie les mêmes informations que la demande précédente, mais de manière plus approfondie.

Par conséquent, elle ne s'attend pas à ce que l'approbation de ce PEPR soit aussi longue que ce fut le cas précédemment.

La société a ajouté que les négociations sur le financement prévu du redémarrage de la production sont à un stade avancé avec une partie supplémentaire non nommée. Cependant, aucun accord contraignant n'a été conclu jusqu'à présent.

"Le dépôt du PEPR pour le traitement des minerais de transition à Paltridge North représente la prochaine étape de la réouverture prévue des opérations à Mountain of Light en 2023, sous réserve du financement. On s'attend à ce que l'approbation de ce PEPR soit obtenue dans un délai qui s'inscrit dans le chemin critique prévu pour l'exploitation minière", a déclaré le directeur général John Peters.

"Bien qu'aucun accord contraignant n'ait encore été conclu, nos tractations avec une partie au cours du trimestre de décembre sont très encourageantes et la société espère pouvoir convertir cela en un accord contraignant au début de 2023. Bien que le temps nécessaire pour arriver à ce point ait été frustrant, le conseil d'administration considère maintenant qu'il est très probable, sous réserve de financement, que les opérations reprennent en 2023 et nous sommes encouragés par le rebond du prix du cuivre."

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

