Strategic Resources Inc. est une société canadienne en phase d'exploration qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de projets de vanadium en Finlande et d'autres métaux utilisés dans les batteries et l'électrification de l'économie. La société se concentre principalement sur son projet phare de vanadium-fer-titane Mustavaara en Finlande. Le projet Mustavaara est situé dans le centre-nord de la Finlande, à environ 179 kilomètres (km) au nord-ouest d'Oulu et à 650 km au nord d'Helsinki. Le projet Mustavaara consiste en trois réserves totalisant 2 650 hectares. Son autre projet est le projet Silasselka, situé dans le nord de la Finlande, à environ 190 km au nord de Rovaniemi et 850 km au nord d'Helsinki. Silasselka consiste en sept concessions, quatre licences d'exploration et deux réserves d'exploration totalisant 25 900 ha.

Secteur Uranium