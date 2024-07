Strathcona Resources Ltd. est un producteur canadien de pétrole et de gaz dont les activités sont axées sur le pétrole thermique, la récupération assistée du pétrole et le gaz naturel riche en liquides. La société exerce trois activités : Lloydminster Heavy Oil, Cold Lake Thermal et Montney Gas. Lloydminster Heavy Oil possède plusieurs grands réservoirs de pétrole en place avec des possibilités existantes et en expansion de récupération assistée des hydrocarbures (RAH), principalement dans le sud-ouest de la Saskatchewan. Ses propriétés thermiques en Saskatchewan reposent sur les mêmes processus de drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV) que ses propriétés thermiques de Cold Lake. La société est un producteur dans la région de Cold Lake en Alberta. Ses activités comprennent des actifs de production de pétrole thermique à Lindbergh, Orion et Tucker, ainsi que la production d'actifs de pétrole par drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV). Le développement de Montney est une région active dans le bassin de Montney, les régions de Kakwa, Grande Prairie et Groundbirch, riches en condensats, et produit du gaz riche en liquides.