Après un semestre record, Straumann voit l'avenir avec le sourire

Zurich (awp) - Le fabricant d'implants dentaires Straumann a bouclé le premier semestre 2021 sur un chiffre d'affaires record, un an après avoir vu ses recettes chuter en raison des mesures anti-Covid, et a renoué avec les bénéfices. Le groupe bâlois a relevé ses objectifs annuels et espère conquérir de nouveaux marchés.

Les recettes engrangées entre janvier et juin ont rebondi de près de deux tiers (+62,9%) en rythme annuel, à 985,5 millions de francs suisses. En termes organiques - c'est-à-dire ajustée des effets de change et d'acquisition - la croissance a été de 63,1%.

"La solide performance a été soutenue tant par le redressement du marché que l'acquisition constante de parts de marché", s'est réjoui le directeur général (CEO) de Straumann, Guillaume Daniellot, cité jeudi dans un communiqué.

Dans la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (Emea), le rebond a été de 65,7% à 443,8 millions. En Amérique du Nord, les ventes se sont établies à 290,1 millions (+58,3%), alors que la région Asie-Pacifique a connu l'accélération la plus marquée (+67,5% à 195,1 millions). L'Amérique latine a connu une poussée plus modeste (+51,1% à 56,5 millions).

Retour en territoire positif

Le résultat avant intérêts et impôt (Ebit), qui avait plongé lourdement dans le rouge un an plus tôt (-73,8 millions de francs suisses), est ressorti à 278,6 millions, pour une marge afférente de 28,3%. Cela a permis à l'entreprise de renouer avec les bénéfices, à hauteur de 174,6 millions, contre un débours de 93,7 millions au premier semestre 2020.

La copie rendue par Straumann s'inscrit dans le haut des projections du consensus AWP, à l'exception du résultat net, resté sensiblement inférieur aux attentes les plus conservatrices. Cela s'explique par un effet négatif unique de près de 50 millions lié à l'acquisition de DrSmile, plus dispendieuse qu'initialement prévu.

Forte de ce résultat, la direction du groupe rhénan a revu à la hausse ses ambitions pour l'ensemble de l'année et vise désormais une croissance des ventes de plus de 30% et table sur une rentabilité "quasiment au niveau de 2019".

En téléconférence, le patron de Straumann a détaillé sa stratégie pour les mois à venir. Dans le segment haut de gamme, l'implant pleinement conique BLX, lancé en 2019 et disponible dans 67 pays, devrait faire son entrée sur le marché chinois encore cette année.

Lancement imminent du TLX

La prochaine génération de produits, baptisée TLX, devrait faire son apparition d'ici la fin du trimestre en cours, a poursuivi le dirigeant. La principale différence par rapport au BLX est que le nouvel implant est conçu de manière à pouvoir être placé au niveau des tissus, et non de l'os.

Mais Straumann n'entend pas limiter sa présence au segment premium. Les marques d'entrée de gamme "Eco Challenger" et "Challenger" sont également appelées à connaître un fort développement, de même que Neodent, dont les produits sont déjà distribués dans le monde entier.

La plupart des analystes saluent une performance semestrielle solide. Vontobel signale que l'effet non récurrent qui a affecté le bénéfice net n'est "pas significatif" et s'attend à un relèvement de la moyenne des projections.

Les détenteurs de capitaux en revanche n'ont pas suivi. Au vu de la valorisation élevée du titre, qui a récemment atteint 1726,50 francs suisses, ils ont saisi l'occasion pour empocher leurs gains. Après avoir ouvert dans le vert, la nominative Straumann a immédiatement pris le chemin de la cave. Peu après 14h05, elle reculait encore de 1,6% à 1613,00 francs suisses, alors que son indice de référence (SLI) progressait de 0,40%.

buc/fr/ol