Straumann maintient une activité en Russie

Données financières CHF USD EUR CA 2022 2 316 M 2 479 M 2 259 M Résultat net 2022 497 M 532 M 485 M Tréso. nette 2022 397 M 425 M 387 M PER 2022 45,9x Rendement 2022 0,56% Capitalisation 22 935 M 24 542 M 22 363 M VE / CA 2022 9,73x VE / CA 2023 8,43x Nbr Employés 8 873 Flottant 66,4% Graphique STRAUMANN HOLDING AG Tendances analyse technique STRAUMANN HOLDING AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 15 Dernier Cours de Clôture 1 441,00 CHF Objectif de cours Moyen 1 730,60 CHF Ecart / Objectif Moyen 20,1% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Guillaume Daniellot Chief Executive Officer Peter Hackel Chief Financial Officer Gilbert Achermann Chief Executive Officer & Director Christian Ullrich Group Chief Information Officer Mark D. Johnson Head-Operations, Regulatory & Quality Affairs Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) STRAUMANN HOLDING AG -25.61% 24 542 SONOVA HOLDING AG 1.73% 24 272 COCHLEAR LIMITED -0.15% 10 627 DEMANT A/S -12.59% 9 941 ÖSSUR HF. -3.19% 2 548 EYEBRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD. -30.80% 2 400