Straumann Holding est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits et de matériels dentaires. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de produits dentaires (56,9%) : implants, instruments chirurgicaux, outils de diagnostic (indicateurs de distance pour implants, guides de forage, etc.), supports, couronnes, bridges, produits de régénération de tissus, etc. ; - vente de produits sur mesure et de produits annexes (27,3%) ; - autres (15,8%). La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (2%), Allemagne (11%), Europe-Moyen Orient-Afrique (29%), Etats-Unis (27,8%), Amérique du Nord (2,8%), Asie-Pacifique (18,7%) et Amérique latine (8,7%).