StreaksAI PLC - plateforme de jeux conversationnels basée à Londres - change de nom pour Streaks Gaming PLC suite au lancement le mois dernier de Streaks Social, une plateforme de médias sociaux basée sur l'intelligence artificielle pour les influenceurs. "La décision de changer de nom pour devenir StreaksAI PLC reflète l'engagement de l'entreprise à exploiter les technologies de pointe dans le domaine des générateurs de texte de traitement du langage naturel tels que GPT-4 dans ses produits phares Streaks Gaming et Streaks Social", explique Streaks. Ses codes d'identité boursiers restent inchangés et ses certificats d'actions restent valides et ne seront pas réémis.

Cours actuel de l'action : 2,57 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 24

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

