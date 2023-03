Streaks Gaming signe un partenariat publicitaire avec William Hill US

(Alliance News) - Streaks Gaming PLC a déclaré vendredi avoir conclu un nouveau partenariat publicitaire avec la société de jeux d'argent William Hill US, basée à Las Vegas.

La société de jeux conversationnels basée à Londres a commencé à être cotée à la Bourse de Londres en janvier. Lors de son introduction en bourse, les actions de Streaks Gaming ont été émises à 3,38 pence.

Les actions de Streaks Gaming étaient en hausse de 2,1 % à 2,96 pence chacune à Londres vendredi matin. Depuis son introduction en bourse, l'action de la société a baissé de 12 %.

Vendredi, Streaks Gaming a déclaré avoir signé un partenariat publicitaire avec William Hill US, y compris Caesars Sportsbook & Casino et World Series of Poker.

Dans le cadre de cet accord, Streaks proposera les offres de William Hill US dans l'ensemble de ses produits. La société s'attend à ce que ce partenariat augmente le revenu par utilisateur, car Streaks accumule une prime de parrainage pour chaque nouveau déposant en temps utile qui lui est recommandé.

Streaks a déclaré que ce nouvel accord porte à 14 le nombre de partenariats commerciaux signés avec d'autres marques notables telles que FanDuel, DraftKings et BetMGM.

Le directeur général Mark Rutledge a déclaré : " Nous sommes ravis de nous associer à William Hill US, Caesars Sportsbook & Casino et World Series of Poker ; leur réputation et leur portée dans l'industrie américaine des paris sportifs et des casinos nous permettront d'enrichir davantage l'écosystème Streaks en donnant aux utilisateurs un plus grand choix et l'accès à une plus grande sélection d'offres pour les dépôts en temps utile sur plusieurs plateformes. Nous pensons également que cela aura un impact positif sur notre revenu par client au fur et à mesure que la base de clients arrivera à maturité".

