STREAMWIDE : _ RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2022

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés du premier semestre 2022 figurant au chapitre III du présent rapport financier semestriel sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation du Groupe STREAMWIDE, et que le rapport semestriel d'activité figurant au chapitre II du présent rapport financier semestriel présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes semestriels, des principales transactions entre parties liées, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes pour le premier semestre 2022.

Lors de sa réunion en date du 16 septembre 2022, le conseil d'administration a examiné les comptes consolidés intermédiaires du Groupe STREAMWIDE ("le Groupe"), pour la période de 6 mois close le 30 juin 2022. Les comptes qui vous sont présentés ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable et des règles comptables applicables en France, et en observant les principes de prudence et de sincérité.

Renégociation du bail locatif des bureaux parisiens du Groupe et travaux de rénovation

Le Groupe a renégocié le bail locatif pour ses bureaux parisiens. L'ancien bail prenant fin en février 2023, le Groupe a renégocié un bail à échéance février 2032. Cette renégociation, impliquant une augmentation de loyers en ligne avec le marché immobilier locatif, s'est accompagnée d'un projet de rénovation des dits locaux, en cours au 30 juin 2022 (budget estimatif de 0,6 M€). La revalorisation des loyers a entraîné celle du droit locatif (+2,2 M€) et des passifs locatifs (+2,4 M€) en contrepartie (traitement conforme à la norme IFRS16).

1.2 Progrès réalisés ou difficultés rencontrées au sein du Groupe au premier semestre 2022

Nouvelles solutions et marchés porteurs

Le niveau des revenus "plateformes" en 2022 reste encore largement lié au calendrier final des notifications officielles et du déploiement opérationnel des projets ministériels français et européens.

La mise à l'échelle et le déploiement opérationnel du projet PCSTORM sont actés. L'enjeu pour les différents acteurs du projet est maintenant de déployer et de maintenir en condition opérationnelle la plus importante plateforme MCPTT déployée en Europe, et probablement dans le monde.

D'autres appels d'offres d'envergure, en France, en Italie ou encore en Espagne, sont toujours en cours actuellement. Si le Groupe reste confiant dans sa capacité à être retenu dans les consortiums sélectionnés, la conjoncture actuelle l'oblige à rester prudent.

La résilience de l'organisation technique, humaine et financière du Groupe, qui n'est plus à démontrer, lui permet d'être positionné au mieux pour tirer parti de cette croissance à venir du marché des communications et des activités critiques, tout en assurant et en augmentant la qualité "end to end" des produits, de leurs fonctionnalités et de leurs composants (serveurs, applications mobiles et web).

Stabilité des revenus mais renforcement des équipes

Le second semestre de l'exercice devrait confirmer les tendances du premier. Les événements politiques, géopolitiques et économiques du début d'année, et leurs conséquences sur les prochains mois, ne devraient pas impacter de façon significative et structurelle l'activité du Groupe, qui pourrait même profiter, dans ce contexte, de nouvelles opportunités commerciales.

L'année de transition 2022, caractérisée par une croissance modeste des revenus et par une rentabilité et une structure financière toujours solides, va ainsi permettre au Groupe d'optimiser son organisation, pour profiter pleinement de la croissance rentable future, dont l'amplitude reste dépendante de la conjoncture actuelle et du rythme de déploiement des différents projets en cours.

1.3 Evolution de l'activité du Groupe au premier semestre 2022

Evolution du chiffre d'affaires

Les nouvelles plateformes de communications et de business critiques team on mission et team on the run, dont les revenus semestriels restent stables au premier semestre 2022 (5,4 M€), représentent toujours la principale source de revenus pour le Groupe (66%) et son relais de croissance dans les prochaines années.

Concernant le détail des revenus de l'activité "plateformes" de 5,4 M€ au 30 juin 2022, les revenus résultant des licences (3,5 M€) sont stables alors que les flux de maintenance (0,3 M€) augmentent de 0,1 M€, compensant la diminution des revenus de services (-0,1 M€ à 1,6 M€).