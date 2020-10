STREAMWIDE : la solution team on mission sélectionnée par le Grand Paris Express

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Streamwide a annoncé que sa solution team on mission a été sélectionnée par le Grand Paris Express au sein du consortium Engie Solutions et Nokia. Ce dernier a été choisi pour déployer un réseau privé 4G/LTE et les services de communication associés pour les nouvelles lignes automatisées du métro Grand Paris Express." A travers sa solution team on mission, Streamwide répond à l'ensemble des besoins de communications critiques de la Société du Grand Paris en fournissant les communications voix (Mission Critical Voice), data (Mission Critical Data) et vidéo (Mission Critical Video), le streaming vidéo et les conversations multimédia sécurisées, pour permettre aux équipes terrain de communiquer entre elles et de partager l'information en temps réel avec les équipes centrales de coordination ou de gestion de crise " a expliqué le spécialiste des communications critiques.Les services de géolocalisation et de tracking, les fonctions d'alertes et de protection des personnes également disponibles, aideront à améliorer la coordination entre les équipes, à augmenter la performance et à rendre ces nouveaux transports un endroit plus sûr pour les exploitants ainsi que pour les passagers.