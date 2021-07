STREAMWIDE : _ Compte Rendu AG 25062021

Au 31 décembre 2020, le nombre de BSA restant à exercer était de 2.242.500 (dont 1.927.500 BSA 2 attribués aux managers et salariés et 315.000 BSA 3 attribués à des personnes dénommées), étant rappelé également qu'en leur qualité de mandataire social, aucun BSA n'a été attribué au Président Directeur Général ni au Directeur Général Délégué de la Société.

Conformément à l'article L.233-8 du Code de commerce et à l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, la Société STREAMWIDE informe ses actionnaires du nombre total d'actions et de droits de vote composant son capital social à la date du 25 juin 2021, étant précisé que les dernières augmentations de capital issues de l'exercice de certains BSA (confer III ci-dessous) n'avaient pas encore été actées en conseil d'administration. Elles le seront au 30 juin 2021.

Paris, le 1er juillet 2021

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

Nombre de BSA exercés Actions nouvelles Exercice Vente Exercice simple 699.990 46.666 46.666 94.500 6.300 5.000 1.300 413.700 27.580 22.500 5.080 825.795 55.053 15.053 40.000 2.033.985 (*) 135.599 89.219 46.380

(*) dont 1.876.485 BSA 2 et 157.500 BSA 3.

Les BSA restants (208.515) sont caducs au 1er juillet 2021.

En conséquence, le capital social de la Société sera porté à un nouveau montant de 305.309,80 euros, divisé en 3.053.098 actions d'une valeur nominale de 0,1 euro chacune.

Prochain communiqué financier : Chiffre d'affaires semestriel 2021, le lundi 19 juillet 2021

A propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critique) destinées aux administrations et aux entreprises.

Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.

STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les opérateurs télécom (messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, serveurs vocaux interactifs, d'applications et d'annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux partout dans le monde.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) - FR0010528059.

Pour plus d'informations, http://www.streamwide.comet visitez nos pages LinkedIn @streamwideet Twitter @streamwide.

Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

