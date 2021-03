STREAMWIDE : _ RESULTATS ANNUELS 2020

Paris, le 22 mars 2021

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

TRES FORTE CROISSANCE DES RESULTATS ET DE LA RENTABILITE 2020

CONFIANCE DANS LA POURSUITE D'UNE

CROISSANCE RENTABLE EN 2021

_

RÉSULTAT OPE. COURANT Avant Amortissements _ EBITDA : 7,6 M€ (+68%)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT _ EBIT : 4 M€ (+233%)

RÉSULTAT NET : 3,3 M€ (+186%)

TRÉSORERIE NETTE : 6,4 M€ (+3,4 M€)

_

STREAMWIDE (FR0010528059 - ALSTW - Éligible PEA PME), le spécialiste des solutions logicielles de communications critiques, annonce une nouvelle très forte croissance de ses résultats annuels et de sa rentabilité opérationnelle, portée par celle des revenus liés aux nouvelles solutions professionnelles de communication team on mission et team on the run (activité "plateformes") et à un contrôle toujours aussi efficace de ses coûts.

COMPTE DE RÉSULTAT IFRS SIMPLIFIÉ (**)

en K€ FY 2020 %CA FY 2019 %CA Chiffre d'Affaires "Plateformes" 8 300 59% 4 973 49% 3 327 67% Chiffre d'Affaires "Legacy" 5 657 41% 5 236 51% 421 8% TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 13 957 10 209 3 748 37% Charges de Personnel -4 982 36% -3 767 37% -1 215 32% Charges Externes -2 112 15% -2 327 23% 215 -9% Autres Charges / Produits 764 -5% 412 -4% 352 85% TOTAL CHARGES avant amortissements -6 329 -5 682 -647 11% ROC avant amortissements (*) 7 628 55% 4 527 44% 3 101 68% Dotations Amortissements et Dépréciations -3 604 -3 317 -287 9% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (*) 4 024 29% 1 210 12% 2 814 233% Autres Charges / Produits opérationnels - 4 -4 Charges / Produits financiers -380 -23 -357 Charges / Produits d'impôts -377 -50 -328 RESULTAT NET 3 267 23% 1 141 11% 2 126 186%

(*) Le résultat opérationnel courant avant amortissements (ROC avant amortissements) correspond à la différence entre les produits et les charges d'exploitation, avant amortissements et dépréciations (EBITDA)

Le résultat opérationnel courant (ROC) tient compte de ces amortissements et dépréciations (EBIT)

(**) Les procédures d'audit sur les comptes consolidés annuels sont en cours

STREAMWIDE SA _ 84 rue d'Hauteville _ 75010 Paris France

T +33 1 70 22 01 01 _ F +33 1 45 23 43 74 _ M info@streamwide.com

SA au capital de 291.749,90 € _ RCS Paris 434 188 660

Page 1/6

Paris, le 22 mars 2021

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

_

EFFET DE LEVIER IMPORTANT ET FORTE HAUSSE DES RÉSULTATS

o Résultat opérationnel courant avant amortissement : 7,6 M€ (+68%)

L'augmentation des revenus annuels 2020 (+3,7 M€), issue de celle des nouvelles solutions professionnelles de communications critiques (+3,3 M€ en progression de 67% et représentant maintenant près de 60% des revenus annuels du Groupe), est principalement portée par les effets continus du partenariat avec la division Secure Land Communications (SLC) d'Airbus Defence and Space, la poursuite du déploiement du projet PCSTORM, mais également par de nouveaux marchés et projets auprès d'administrations et de société privées françaises, remportés et déployés en 2020.

Cette croissance impacte directement et positivement le résultat opérationnel courant avant amortissements (7,6 M€, soit 55% des revenus 2020), en progression de +3,1 M€ (+68%). L'augmentation du résultat opérationnel courant avant amortissements (EBITDA) représente ainsi 83% de la hausse des revenus constatée au 31 décembre 2020.

Hors amortissements et après retraitement IFRS 16 des coûts locatifs (-0,6 M€ au titre de 2020 et -0,7 M€ au titre de 2019), les coûts opérationnels ressortent à 6,3 M€ contre 5,7 M€ en 2019. Cette augmentation de 0,6 M€ provient essentiellement de celle de la masse salariale "nette" (+1,2 M€), après activation des frais de développement, et de la diminution des autres charges et charges externes (-0,5 M€). Avant activation des frais de personnels liés aux développements produits, la masse salariale annuelle (8,7 M€) est en hausse de 1,7 M€, suite à l'embauche de 27 nouveaux collaborateurs (total de 186 personnes au 31 décembre 2020) pour accompagner la croissance. L'augmentation des coûts salariaux reste donc principalement due à l'évolution des effectifs, la rémunération moyenne au sein du Groupe demeurant quasi stable.

o Résultat opérationnel courant : 4 M€ (+233 %)

o Résultat net : 3,3 M€ (+186%)

Après amortissements, le résultat opérationnel courant ressort à 4 M€, en progression de +2,8 M€ (x3,3) et représente 29% des revenus annuels, contre 12% fin 2019 (+17 points).

Après prise en compte d'un résultat financier négatif (-0,4 M€), marqué par l'évolution négative du taux de change USD/€ au cours de l'exercice 2020, et d'un résultat fiscal négatif (-0,4 M€ suite à l'imposition différée passive nette des frais de développement activés), le résultat net ressort positif à 3,3 M€, en augmentation marquée par rapport à 2019 (x 2,9).

_

TRÉSORERIE ET STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDES

La structure financière du Groupe s'est encore renforcée au 31 décembre 2020, avec des fonds propres qui atteignent 16 M€ et une trésorerie nette significative de +6,4 M€ (hors passifs locatifs), menant le total du bilan à 31 M€ contre 20,3 M€ au 31 décembre 2019 (confer annexe ci-dessous).

STREAMWIDE SA _ 84 rue d'Hauteville _ 75010 Paris France

T +33 1 70 22 01 01 _ F +33 1 45 23 43 74 _ M info@streamwide.com

SA au capital de 291.749,90 € _ RCS Paris 434 188 660

Page 2/6

Paris, le 22 mars 2021

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

En détail, cette variation de 10,7 M€ provient essentiellement de celle des actifs incorporels (valeur nette activée de 1,9 M€ au cours de l'exercice 2020), de l'augmentation du poste clients (+2,9 M€), qui fait suite à celle de l'activité, et de celle de la trésorerie brute (+5,5 M€). En contrepartie, l'augmentation des capitaux propres (+6,1 M€) suite au résultat de période (+3,3 M€) et aux opérations de cessions d'actions d'autocontrôle (+2,6 M€), l'augmentation des dettes financières (+2,2 M€), des dettes fiscales de TVA (+1 M€) et des produits constatés d'avance (+1 M€) expliquent la variation du passif.

La trésorerie brute du Groupe ressort à 9,5 M€ (+5,5 M€) au 31 décembre 2020, dans un contexte de croissance des revenus et des résultats.

Les flux de trésorerie opérationnels (5,4 M€ y compris l'impact IFRS 16 de 0,6 M€ de reclassement entre flux opérationnels et flux de financement) diminuent légèrement suite à la variation du BFR de période (+0,6 M€ suite à la croissance de l'activité constatée sur la période), alors que les investissements récurrents réalisés dans le développement des produits augmentent et restent élevés à 4,2 M€ (confer annexe ci-dessous). À noter également que dans le cadre du Crédit Impôt Recherche, l'exercice 2019 avait été marqué par deux remboursements (créance 2017 avec retard et créance 2018), alors que seule la créance 2019 a été remboursée en mai 2020 pour 0,9 M€. Enfin, les flux de financement sont positifs de 4,2 M€, suite aux remboursements d'emprunts de période (-0,3 M€), à la variation négative des dettes locatives (impact IFRS 16 de -0,6 M€), aux opérations de cessions d'actions d'autocontrôle (+2,6 M€) et à l'obtention d'un PGE d'un montant de 2,5 M€ à l'été 2020.

_

PERSPECTIVES 2021 : VERS UNE NOUVELLE ANNÉE DE CROISSANCE RENTABLE

Comme annoncé lors de la publication du chiffre d'affaires 2020 en février dernier, les résultats 2020 sont en très forte progression suite à la croissance soutenue des revenus et à une maîtrise continue des coûts. À noter également que la rentabilité opérationnelle est d'ores et déjà proche de 30%, soit plus du double de celle constatée en 2019.

L'adéquation des solutions avec les marchés adressés et l'écosystème en place, notamment avec les partenaires et distributeurs du Groupe, lui permettent d'être confiant sur la poursuite, dans les prochains mois, de la dynamique de croissance rentable engagée depuis 2019 et confirmée en 2020.

STREAMWIDE est confiant dans sa capacité à poursuivre sa croissance rentable. Le Groupe a déjà quasiment sécurisé un niveau de revenus annuels équivalent à celui de 2020, alors que de nombreux projets importants et significatifs sont en train de se structurer. Au niveau français et européen, plusieurs dossiers ministériels d'envergure sont actuellement à l'étude et pourraient aboutir dans les prochains mois, même si les différents niveaux de maturité des projets

(lancement initial des services ou mise à l'échelle) impliquent des volumes de revenus différents pour le Groupe et un calendrier évoluant dans le temps.

STREAMWIDE SA _ 84 rue d'Hauteville _ 75010 Paris France

T +33 1 70 22 01 01 _ F +33 1 45 23 43 74 _ M info@streamwide.com

SA au capital de 291.749,90 € _ RCS Paris 434 188 660

Page 3/6

Paris, le 22 mars 2021

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

En parallèle, de nombreuses autres opportunités sont présentes et pourraient elles aussi se concrétiser rapidement, si le contexte économique et sanitaire le permet, en ne décalant pas les engagements budgétaires de ces clients potentiels.

L'engagement du Groupe auprès de ses distributeurs pourrait également permettre le gain de différents projets dès 2021, confirmant ainsi sa stratégie commerciale et le renforcement de ses parts de marché.

L'année 2021 devrait donc, elle aussi, s'inscrire dans une dynamique de croissance solide des revenus. L'effet de levier inhérent à l'activité du Groupe, et au contrôle efficace de ses coûts, devrait également impliquer des niveaux de résultats en hausse.

La capacité d'autofinancement du Groupe est largement positive et couvre les investissements réalisés dans les nouvelles plateformes de communications critiques team on mission et team on the run (développement continu de nouvelles fonctionnalités opérationnelles, suite complète d'outils collaboratifs, système avancé de téléphonie, API, SDK et viralité)

Ces développements, intégrés dans des architectures techniques sécurisées et souveraines, à la différence de nombreuses autres solutions « grand public » existantes, seront ainsi maintenus et soutenus dans les prochains mois pour accompagner la croissance, permettre au Groupe d'accentuer son avance technologique et de confirmer son positionnement d'acteur majeur du marché des communications critiques et sécurisées.

STREAMWIDE SA _ 84 rue d'Hauteville _ 75010 Paris France

T +33 1 70 22 01 01 _ F +33 1 45 23 43 74 _ M info@streamwide.com

SA au capital de 291.749,90 € _ RCS Paris 434 188 660

Page 4/6