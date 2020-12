StreamWIDE : Les outils collaboratifs TOTR

Encore d'autres advantages...

Augmentez l'efficacité et la performance

Les outils collaboratifs team on the run permettent aux équipes distantes de communiquer facilement et de travailler efficacement. Les employés peuvent se réunir à distance, continuer à collaborer sur les différents projets en cours, visualiser en temps réel l'état d'avancement du travail et coor- donner leurs actions même s'ils ne sont pas réunis dans une même salle. Vous améliorerez ainsi la productivité des équipes et donc le retour sur investissement de votre entreprise.

Renforcez l'engagement des employés

Gérer des collaborateurs distants, en mobilité ou en télétravail, dispersés dans différents pays à des fuseaux horaires différents peut paraitre une mission difficile, mais avec team on the run, vous pouvez connecter vos équipes, améliorer la communication entre les différents collaborateurs et éliminer toute sorte de barrière géographique. Team on the run vous permet de renforcer la cohésion d'équipe et vous aide à accroitre le sens de l'engagement.

Des réunions plus interactives

Oubliez les réunions traditionnelles où il faut que tout le monde se déplace pour discuter d'un sujet précis ou pour avancer sur un projet. Maintenant avec team on the run, vos employés peuvent se réunir en face à face (vidéo et audio) et faire des séances de brainstorming efficaces (Tableau Blanc) sans avoir à se déplacer et à être présent dans un même lieu.

Flexibilité pour s'adapter aux réglementations nationales

Le nombre d'heures et les horaires de travail diffèrent d'un pays à l'autre. Team on the run aide votre entreprise à respecter les réglementations locales grâce à l'option « en service/hors service ». Vous pourrez diffuser des messages ou lancer des appels de groupe PTT et seuls les employés "en service" recevront vos appels/messages, les salariés "hors service" ne seront pas donc dérangés hors les horaires de travail ou pendant les vacances.