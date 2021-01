StreamWIDE : SYSTEME DE TELEPHONIE AVANCE TOTR – BROCHURE

Le Système de Téléphonie Avancé TOTR

Application de nouvelle génération pour relever vos défis !

Défis et problématiques des entreprises

Le système de téléphonie fixe et sans fil reste coûteux et difficile à entretenir

Le coût relatif à l'achat de matériel, à la mise en place de l'infrastructure et à la maintenance d'un réseau téléphonique local avec ou sans fil est considérablement élevé. Les entreprises doivent débourser de grandes sommes d'argent pour installer et entretenir leur système de téléphonie fixe/sans fil. De plus, il s'agit d'une technologie complexe qui nécessite du câblage, une antenne spécifique et autres.

Le système de téléphonie fixe devient progressivement obsolète

Les téléphones fixes et les appareils sans fil DECT deviennent de plus en plus obsolètes avec les fonctionnalités limitées qu'ils offrent sans oublier la faible portée des téléphones DECT. Ils permettent uniquement d'effectuer des communications vocales, ils n'offrent pas des fonctionnalités avancées comme les appels vidéo, les conversations privées et de groupe (messagerie instantanée), les échanges multimédias (partage de fichiers, audio, vidéo), etc., sans oublier que l'utilisation des vieilles technologies peut nuire à l'image de l'entreprise.

La pandémie de COVID-19 et la mise en place du télétravail ont montré que les entreprises ont besoin de solutions plus modernes et flexibles

Suite à la pandémie de COVID-19, des mesures de sécurité sanitaire ont été imposées par les gouvernements, telles que le confinement et les protocoles de quarantaine ce qui a poussé les entreprises et les administrations à mettre en place une politique de télétravail pour assurer la continuité de leur activité et ainsi plusieurs d'entre elles se sont rendues compte qu'elles avaient besoin d'outils mobiles et plus flexibles pour faire face à cette situation de crise.