Streamwide : La solution team on mission de STREAMWIDE sélectionnée par le Grand Paris Express au sein du consortium ENGIE Solutions et Nokia

Paris, le 6 octobre 2020 - La Société du Grand Paris (SGP) a sélectionné le groupement composé d'ENGIE Solutions et Nokia pour déployer un réseau privé 4G/LTE et les services de communication associés pour les nouvelles lignes automatisées du métro Grand Paris Express.



Avec 200 kilomètres de réseau, le Grand Paris Express prévoit la création de quatre nouvelles lignes autour de Paris, le prolongement de la ligne 14, la construction de 68 gares et l'aménagement de nouveaux quartiers autour de ces futurs pôles urbains. Le Grand Paris Express aura une importance majeure pour désengorger les transports publics existants et pour transporter les Franciliens au quotidien, sans transiter par Paris, en désenclavant les territoires aujourd'hui mal desservis. Le Grand Paris Express sera un levier de développement du Grand Paris avec 68 nouvelles gares du réseau qui ont vocation à faire émerger 68 nouvelles « villes du quart d'heure du Grand Paris » au profit de la qualité de vie des habitants, d'une vie plus équilibrée, plus écologique et plus humaine. Des services de connectivité haut débit seront fournis et répondront à toutes les futures exigences opérationnelles et de maintenance du Grand Paris Express, ainsi qu'aux besoins d'urgence et de sécurité de son réseau de transport.

A travers sa solution innovante team on mission, STREAMWIDE répond à l'ensemble des besoins de communications critiques de la Société du Grand Paris en fournissant les communications voix (Mission Critical Voice), data (Mission Critical Data) et vidéo (Mission Critical Video), le streaming vidéo et les conversations multimédia sécurisées, pour permettre aux équipes terrain de communiquer entre elles et de partager l'information en temps réel avec les équipes centrales de coordination ou de gestion de crise. Les services de géolocalisation et de tracking, les fonctions d'alertes et de protection des personnes également disponibles, aideront à améliorer la coordination entre les équipes, à augmenter la performance et à rendre ces nouveaux transports un endroit plus sûr pour les exploitants ainsi que pour les passagers.



‘‘STREAMWIDE a l'honneur de participer à ce projet de développement régional d'envergure visant à faire de Paris une métropole de rang mondial. Notre solution team on mission permettra au Grand Paris Express de se doter d'un système de communication radio nouvelle génération de type 4G PMR. Les équipes d'exploitation et de maintenance disposeront ainsi de moyens de communication et de collaboration résilients et modernes. En cas de crise majeure, l'interopérabilité de la solution avec les systèmes radio des forces de police & de secours facilitera la coordination des équipes.'' Pascal Beglin - CEO



Team on mission offre également tous les outils nécessaires pour une gestion efficace des situations de crise, en permettant aux équipes d'être réactifs en toute circonstance, d'accéder aux informations critiques en temps réel, de communiquer en toute confidentialité via des cellules de crise virtuelles et de prendre rapidement les décisions adéquates afin d'assurer la continuité de l'activité. Par ailleurs, grâce à son interface "API Services", team on mission pourra être intégré avec les postes de commande du SGP, leurs échanges de données, leurs services voix et leurs gestions actuelles des utilisateurs et des groupes d'exploitants.

A propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critique) destinées aux administrations et aux entreprises.

Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.

STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les opérateurs télécom (messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, serveurs vocaux interactifs, d'applications et d'annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux partout dans le monde.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) – FR0010528059.

Pour plus d'informations, http://www.streamwide.com et visitez nos pages LinkedIn @streamwide et Twitter @streamwide.

Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

