Revenus 2021 : 16,7 m€ (+20%)

Nouvelle année de forte croissance

Portée par l'activité plateformes (+32%)

_ STREAMWIDE (FR0010528059 – ALSTW – Eligible PEA PME), le spécialiste des solutions logicielles de communications critiques, annonce un chiffre d'affaires de 16,7 M€ au titre de 2021, en croissance significative de +20% (+2,8 M€).

Ainsi, comme annoncé lors des revenus semestriels le 19 juillet 2021 et confirmé le 20 septembre 2021, les revenus 2021 progressent de façon importante, et ce malgré le contexte sanitaire, dans la continuité de plusieurs exercices consécutifs de forte progression de l'activité "plateformes" de communications critiques team on mission et team on the run, dont les revenus atteignent 11 M€ en 2021.

Le chiffre d'affaires au 31 décembre 2021 se détaille comme suit :

en K€ FY 2021 %CA FY 2020 %CA Var. Var.% TOTAL CA 16 722 13 957 2 765 20% CA Licences 8 377 50% 5 799 42% 2 578 44% CA Maintenances 3 557 21% 3 184 23% 373 12% CA Prestations de services 4 788 29% 4 974 36% -186 -4% CA Ventes tierces - - - CA activité "plateformes" 10 971 66% 8 300 59% 2 671 32% CA activité "legacy" 5 751 34% 5 657 41% 94 2%

(*) Les procédures d'audit sur les revenus annuels 2021 sont en cours.

_ POURSUITE DE LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE EN 2021

Développement et croissance soutenue des nouvelles solutions : les nouvelles plateformes de communications critiques team on mission et team on the run, dont les revenus annuels augmentent de 2,7 M€ représentent dorénavant près de 66% (+7 points par rapport à 2020) des revenus totaux du Groupe.

Cette croissance s'explique par les effets continus du partenariat avec la division Secure Land Communications (SLC) d'Airbus Defence and Space, la poursuite du déploiement du projet PCSTORM, mais également par de nouveaux marchés et projets auprès d'administrations et de société privées françaises, remportés et déployés en 2021, notamment auprès d'un nouveau ministère régalien.

En détail, les revenus de l'activité "plateformes" de 11 M€ en 2021 se composent des revenus de licences (6,5 M€) et des revenus de services (4 M€) qui augmentent respectivement de 2,4 M€ et de 0,1 M€.

Les flux de maintenance restent encore peu significatifs (0,5 M€) mais continuent à augmenter de façon importante (+64%) en 2021. Cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochains semestres.

Bonne résistance de l'activité "legacy" : l'activité historique "legacy" (solutions pour opérateurs télécom), qui ne nécessite plus ou peu d'investissements capitalistiques, est quasi stable en 2021 (+0,1 M€) et représente encore 34% des revenus annuels (5,7 M€). Les ventes de licences, par nature non récurrentes, progressent de 0,2 M€ sur la période et ressortent à 1,9 M€ en 2021, suite à de nouveaux marchés importants gagnés notamment en Amérique du Nord au second semestre de l'exercice et à des extensions de bases installées utilisateurs. Les services "legacy" (0,8 M€) diminuent, quant à eux, de 0,3 M€ suite à deux projets 2020 mis en production en 2021. En parallèle de ces extensions et de ces mises en production 2021, les flux de maintenance progressent de 0,2 M€ et ressortent à 3,1 M€ au 31 décembre 2021.

_ PERSPECTIVES : CROISSANCE DES RÉSULTATS, DOSSIERS STRUCTURANTS ET NOUVELLE ORGANISATION

Comme annoncé, la progression des revenus du second semestre de l'exercice (+1,5 M€ à 8,8 M€, soit +20%) menant à une croissance significative des revenus annuels (+2,8 M€ soit +20%), devrait permettre au résultat opérationnel courant 2021 de ressortir à nouveau en nette croissance par rapport à celui de 2020.

Depuis plusieurs mois, des dossiers structurants européens sont en phase de validation finale et le Groupe reste bien positionné pour être sélectionné au sein des consortiums retenus. Cependant, le contexte politique et électoral actuel, notamment en France et en Italie, oblige à une certaine prudence quant à la concrétisation à court terme de certains de ces projets.

En parallèle de ces dossiers étatiques, le Groupe poursuit sa stratégie commerciale de diversification des sources de revenus, en développant un écosystème de partenaires et de distributeurs qui lui permettent de se positionner sur de nombreuses opportunités autour des plateformes logicielles proposées.

Afin d'appréhender et de structurer la croissance de façon pérenne, le Groupe se renforce, renouvelle ses équipes et se réorganise depuis plusieurs mois. STREAMWIDE et ses différentes filiales ont effectué de nombreuses embauches tout au long de l'année 2021 (27 créations nettes de postes à fin 2021 vs fin 2020). Le Groupe est également en train de réaménager et de rénover entièrement ses locaux parisiens. Enfin, les équipes de développement sont maintenant structurées et suivent la méthodologie agile. Cette nouvelle organisation devrait notamment permettre au Groupe de conserver sa forte capacité de développement et d'investissement dans ses solutions, tout en assurant une qualité et une approche "end to end" des produits, de leurs fonctionnalités et de leurs composants (serveurs, applications mobiles et web).

L'objectif du Groupe reste donc de s'inscrire dans une dynamique de croissance régulière et de s'en donner les moyens, tant humains que technologiques.

En parallèle, la capacité d'autofinancement du Groupe reste largement positive et permet de soutenir les investissements réalisés dans les nouvelles solutions de communications et d'activités critiques, team on mission et team on the run. Tous ces développements (nouvelles fonctionnalités opérationnelles, suite complète d'outils collaboratifs, TAS, SDK, API, provisionning…) sont intégrés dans des architectures techniques sécurisées, évolutives et souveraines, ce qui est un réel différenciant par rapport aux autres solutions existantes.

Le Groupe reste ainsi confiant quant à l'adéquation des solutions proposées avec les marchés adressés et à l'avance technologique qu'elles démontrent. Le positionnement du Groupe comme acteur majeur du marché des communications critiques se confirme et la seule inconnue reste la vitesse de généralisation de ces solutions de nouvelle génération à l'ensemble du marché adressable. Les investissements technologiques et humains réalisés en 2021, et qui seront poursuivis en 2022, permettent au Groupe d'être positionné au mieux pour tirer parti de la croissance à venir du marché des communications critiques.

Prochain communiqué financier : Résultats annuels 2021, le lundi 21 mars 2022

À propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critique) destinées aux administrations et aux entreprises.

Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.

STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les opérateurs télécom (messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, serveurs vocaux interactifs, d'applications et d'annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux partout dans le monde.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) – FR0010528059.

Pour plus d'informations, http://www.streamwide.com et visitez nos pages LinkedIn @streamwide et Twitter @streamwide.

Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

Contacts

Pascal Beglin | Olivier Truelle Grégoire Saint-Marc Amaury Dugast Président Directeur Général | DAF Investor Relations Press Relations T +33 1 70 22 01 01 T +33 1 53 67 36 94 T +33 1 53 67 36 34 investisseur@streamwide.com streamwide@actus.fr adugast@actus.fr

