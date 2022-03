Streamwide : les profits 2021 progressent fortement

Données financières EUR USD CA 2021 16,7 M 18,5 M - Résultat net 2021 3,70 M 4,09 M - Tréso. nette 2021 6,30 M 6,97 M - PER 2021 21,0x Rendement 2021 - Capitalisation 79,6 M 88,1 M - VE / CA 2021 4,39x VE / CA 2022 3,56x Nbr Employés 200 Flottant 30,2% Graphique STREAMWIDE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique STREAMWIDE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 1 Dernier Cours de Cloture 26,40 € Objectif de cours Moyen 40,00 € Ecart / Objectif Moyen 51,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Pascal Béglin Chairman & Chief Executive Officer Olivier Truelle Chief Financial Officer Ronan Jamet Vice President-Engineering Lilian Gaichies Chief Operating Officer & Director Lindy Marti-Wong Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) STREAMWIDE -22.12% 88 ADOBE INC. -20.06% 213 836 WORKDAY INC. -10.83% 61 144 ROPER TECHNOLOGIES, INC. -4.74% 49 479 AUTODESK, INC. -24.14% 46 352 DATADOG, INC. -18.16% 45 755